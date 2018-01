Kan Trump wel zonder Bannon en diens fans?

Toch moet Trump zich de meeste zorgen maken. De waarderingspercentages blijven teruglopen, juist in Republikeinse bolwerken; het verlies van de senatorszetel in Alabama zou een teken aan de wand kunnen zijn. Een nieuwe splitsing in het conservatieve kamp doet Trump geen goed. Een lang artikel in Vanity Fair van december had al als kop: 'Ik heb macht - doet Steve Bannon een gooi naar het presidentschap?' Daarin doet Bannon al heel wat uitspraken die ook in het boek voorkomen, maar het Witte Huis hield zich toen nog stil. Nu schrijft Emily Jane Fox in het blad dat het waarschijnlijk de persoonlijke aanvallen van Bannon op Donald jr. en het echtpaar Jared en Ivanka (hij noemt het duo Javanka, en Trumps dochter zou zelf president willen worden) die Trump tot razernij en een definitieve breuk hebben gebracht.



Op de site Breitbart zelf staat geen reactie op de ruzie en Bannon gaf ook geen commentaar aan de Amerikaanse pers. Als achtergrond voor het conflict schrijft Breitbart over een artikel op de site Axios van Mike Allen. Breitbart vat dat zo samen: 'Terwijl president Trump zich bezint op zijn strategie voor herverkiezing in 2020, is er een conflict losgebroken tussen de America First-agenda die wordt gepropageerd door de voormalige strategisch adviseur Steve Bannon en de Economy First-agenda die wordt gesteund door Trumps huidige Witte Huisadviseurs over handelsbeleid en het belang (of gebrek daaraan) van de beloofde grensmuur.'