Kan het ozb-tarief niet met 20 procent worden verhoogd?

Adam Smith schreef in zijn Wealth of Nations dat belastingen het best geheven kunnen worden op land en gebouwen. Hij was een liberaal en zeker niet links.



Milton Friedman, de huiseconoom van de neoliberale elite, was een groot pleitbezorger van lokale belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb). Belastingen op inkomen ontmoedigen mensen te consumeren en belastingen op winst bedrijven te produceren. Bij een belasting op vastgoed is de economische schade het laagst.



Rond 1900 vormden decentrale heffingen nog de helft van de totale belastinginkomsten in Nederland. Nu is dat nog geen 5 procent. In België zijn decentrale heffingen 10 procent van de belastingopbrengst, in Duitsland 30 procent en in Spanje 35 procent.