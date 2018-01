Kamerlid Esther Ouwehand: 'In plaats van sancties voor frauderende boer, moet tijd en geld naar duurzame landbouw'

Hoe hebben boeren met de registratie van rundvee kunnen frauderen?



'Er wordt heel weinig gecontroleerd in de veehouderij. Een steekproef in Brabant heeft vorig jaar uitgewezen dat sommige bedrijven maar eens in de zeven jaar worden gecontroleerd. Dus voelt iedere veehouder zich relatief vrij om creatief te handelen. De kans om gecontroleerd te worden is echt heel klein.



'We hebben de minister gewaarschuwd: vertrouw de sectororganisaties niet. Het is toch onvoorstelbaar dat zelfs de boerenbelangen organisatie LTO, waar bestuurders zelf boer zijn, zeggen: 'We zijn totaal geschokt door dit nieuws.' Hoeveel zicht is er op wat er in haar eigen wereld gebeurt? De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in 2014 dat de sector slecht rapporteert. Iedereen weet dat de buurman fraudeert, maar niemand lapt elkaar erbij.'