Kamerleden moeten hun kennistekort durven toegeven en agenderen

Kennisachterstand

Is dit genoeg voor een kritisch controleur? De kennisachterstand van de volksvertegenwoordigers op de regering - duizenden ambtenaren, adviesraden, ambassades en commissies - blijft enorm. Juist nu er meer kleine fracties zijn en meer dan tachtig Kamerleden minder dan een jaar lid zijn, is eigen expertise en institutioneel geheugen meer dan ooit nodig. Een reeks reorganisaties heeft daar recent nog een slag in geslagen.



Onterecht wordt vaak gelachen om 'slechte' Kamervragen. Wie het parlement van binnen kent, praat wel anders. Om de hoofdlijnen te kennen, moet je specialist zijn, zoals een adagium van premier Lubbers luidde. Goed uitvragen is een kunst. Dat geldt zeker bij de controle op wetgeving en Brusselse onderhandelingen, waar politieke keuzes worden verstopt in tientallen Kamerstukken per dag.



De Kamer gaat over de eigen middelen. Daarbij is het traditionele dilemma of men neutrale personele capaciteit (ambtenaren) aanneemt of kiest voor fractie-ondersteuning. De eigen begroting ophogen is hoe dan ook politiek gevoelig. Op 11 juni is het begrotingsdebat over de Raming van uitgaven van het parlement. Daar kunnen Kamerleden hun eigen kennistekort aan de orde te stellen.



Mendeltje van Keulen is lector Europese Studies aan de Haagse Hogeschool, docent aan de Universiteit Leiden en vml. griffier van de Kamercommissie voor Europese Zaken.