Kabinet moet de druk van Schiphol weerstaan: stop de groei

Het alternatief, de trein, moet goedkoper worden

Dit is ongewenste groei. Deze vluchten zijn niet cruciaal voor de positie van mainport. Door ze toe te staan, stimuleren Schiphol en de overheid milieuvervuilend gedrag dat ze juist zouden moeten ontmoedigen.



De politiek moet niet het plafond verhogen, maar zich inspannen om dit vliegverkeer niet verder te laten groeien. Vliegen moet duurder worden. Dat kan door versneld een vliegtaks in te voeren op Schiphol, die een deel van de prijsvechters zal verjagen naar goedkope luchthavens elders. Het alternatief, de trein, moet tegelijkertijd goedkoper worden. Dat kan door in Europees verband te lobbyen voor een forse investering in het spoor en door de btw op treinkaartjes af te schaffen. Het is onbegrijpelijk dat de trein nu in bijna alle gevallen - vaak veel - duurder is.