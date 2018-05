Johan Cruijffplein hoort bij Johan Cruijff Arena

Brief van de dag: Stadionplein

Op zich een prestatie dat de vernoeming van een plein naar de populairste Nederlander aller tijden op zijn zachtst gezegd omstreden is (Ten eerste, 2 mei). Met uitzondering van de harde kern van Ajax ('je huis wordt tonnen meer waard') is iedere Amsterdammer met enige liefde voor cultuur en geschiedenis in een diepe shock.



Dat gebrek aan historische kennis uit zich ook in de gedachte dat het Stadionplein is vernoemd naar het afgebroken Stadion Amsterdam van de architect Harry Elte. Dit nabijgelegen, veel kleinere stadion van Elte (1912-1929) diende tijdens de Spelen als oefenstadion. Omdat dit stadion niet geschikt was als hoofdstadion was al snel na de toewijzing van 1923 besloten een geheel nieuw, hypermodern Olympisch Stadion te bouwen op de huidige locatie (architect Jan Wils).



Het plein voor dit stadion werd tijdens de afbouw van het Olympisch Stadion Stadionplein gedoopt (1927), de weg er naar toe Stadionstraat (1927). Na de Spelen en het voltooien van Berlages Plan Zuid werden hier, ook uitkomend op het stadion, de Stadiongracht en de Stadionkade aangelegd (1929). Alleen de eerder aangelegde Stadionweg (1922) was inderdaad vernoemd naar Eltes Stadion.



Die samenhang in naamgeving, de 'naam' leidt ergens naartoe of is ergens bij in de buurt van dezelfde naam, is een internationaal bekend fenomeen. De Stationsstraat is bij het station, niet bij het stadhuis.



In de woorden van Cruyff: 'Dat is toch logisch.' Zoals het Johan Cruyffplein bij de Johan Cruyff Arena is.



Erik Mattie, architectuurhistoricus