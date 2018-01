Joden en moslims, zowel geseculariseerd als niet geseculariseerd, zijn elkaars natuurlijke bondgenoten

'We zitten vast in een slachtofferrol', zegt rabbijn Lody van de Kamp in een interview van Doortje Smithuijsen, woensdag in NRC. Over de man die recentelijk de ruiten ingooide van een koosjer restaurant in Amsterdam zegt hij: 'We weten niets van de motieven van de dader.' Van de Kamp organiseert gesprekken tussen moslims en joden en predikte verleden maand in een moskee in Den Haag. Hij is er afkerig van 'om samen met de christenen de moslims uit te gaan sluiten'.



Extreem-rechts gebruikt Joden graag als stok om nieuwkomers mee te slaan. En ja, sommige Joden laten zich graag als stok gebruiken.