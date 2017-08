Jesse Klaver vertelde Nico Dijkshoorn iets in vertrouwen

Mensen die via een spiegel met elkaar spreken, zeggen vaak dingen waarvan ze later spijt krijgen

Bij kappers heb je het ook. Omdat je ze niet recht aankijkt, maar via de spiegel, word je roekelozer. Ik heb in een drukbevolkte kapperszaak ooit heel hard over het opvoeden van mijn zoon zitten praten. Ik heb foto's laten zien van mijn nieuwe fiets. Ik heb aan mijn kapper, met allemaal gebaren erbij, uitgelegd hoe je vers pastadeeg maakt. Via de spiegel.



Ik kan het niet goed uitleggen, maar mensen die via een spiegel met elkaar spreken, zeggen vaak dingen waarvan ze later spijt krijgen. Zoals Jesse Klaver, die nu deze column leest. Hij weet precies waar ik het over heb. Er werd aan ons haar gevoeld, we keken elkaar aan en toen zei Jesse Klaver: ik volg een onlinecursus ukelele.



Daarna was het even stil. Jesse snapte, door allerlei trainingen, dat hij mij even de tijd moest gunnen om die informatie te verwerken. Daar zat hij, Elvis Klaver, de man die als Kennedy een podium opliep, die door een korte knik met zijn hoofd dertig zetels uit de schoot van duizenden vrouwen klopte, de man die bakfietsbezitters de übergeile uitstraling van een modebewuste metroseksueel schonk. Die Jesse speelde ukelele. Ukelele. Een instrument dat je gaat spelen wanneer je geen instrument kunt bespelen.