Je zou willen dat zulke moeilijke woorden worden gebruikt in het Witte Huis

Het is een schrikbeeld en een bron van fascinatie tegelijk: de val van grote wereldrijken, zoals het Romeinse. De puike infrastructuur raakte in verval, Vandalen en Visigoten trokken de Alpen over, het volk morde en het Latijn verkommerde. Het lijkt wel of deze film in de Verenigde Staten versneld wordt afgespeeld. Met dat verschil, dat de Vandalen en de Visigoten niet van buiten komen maar van binnen. En ze heten geen Alarik en Hilderik maar Trump en Scaramucci. Ter illustratie van hun beschavingsval zou hun taal eens moeten worden vergeleken met die van Spiro Agnew, vicepresident van Richard Nixon. Diens neerbuigende uitspraken over vredesactivisten ('eggheads en hypochonders') golden destijds als uiterst ongepast. Nu zou je willen dat zulke moeilijke woorden nog zouden worden gebruikt in het Witte Huis.