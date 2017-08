Je rijdt de Ramblas op en geeft gas: hoe kan dat?

De Staircase to Terrorism is een metafoor, een model uit 2005 van Fathali M. Moghaddam, Iraans hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Georgetown in de VS. Na de aanslagen op de Twin Towers in 2001 verdiepte hij zich in het terrorisme, en vooral in de vraag hoe het kan dat uit een grote groep ontevredenen een klein aantal individuen uiteindelijk overgaat tot terreur.



Het trappenhuis van Moghaddam telt vijf etages. Leden van een samenleving die oneerlijkheid ervaren gaan naar de eerste, wie geen opties ziet voor verbetering gaat door naar de tweede. Ziet de ontevredene een duidelijke vijand, dan wacht de derde verdieping - daar ontstaat de bereidheid tot geweld. Op de vierde verdieping volgt het contact met een organisatie die geweld acceptabel verklaart en haar aanhangers isoleert. Dan is er geen weg meer terug: de vijfde verdieping is de etage van de terreur.



Ook dit model is een versimpeling - de realiteit is gecompliceerder en er zijn altijd individuen die zich buiten het model bewegen. Maar onderzoek laat ook zien dat heel veel jongeren die uitkomen bij terreur wél de trappen van Moghaddam hebben bestegen. Die wetenschap kan ons de weg naar rationele oplossingen wijzen.