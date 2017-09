Je kunt het efficiënt noemen dat hoogopgeleiden laagwaardig werk doen, maar ik noem het dom

Ondanks dat het Nederlands mannenvoetbal in een diepe crisis is geraakt, is er, anders dan René Cuperus maandag beweerde, niets mis met het zelfbeeld van Nederlanders. Integendeel. Zo las ik vorige maand in de Volkskrant dat men in het buitenland zélfs jaloers is op onze frikandel. Never mind dat nergens anders ter wereld frikandellen worden gegeten. De Amerikanen hebben hotdogs, de Duitsers bratwursten, de Fransen saucissons en de Chinezen hebben geroosterde varkensbroodjes - snacks die stuk voor stuk te prefereren zijn boven onze frikandel.