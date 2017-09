Je kunt als reporter beter midden in een storm staan dan tussen boze mensen

Reporters hebben zich onverantwoordelijk gedragen door zich in Florida midden in de storm te positioneren, vinden critici. Toch kun je betogen dat zij een gecalculeerd risico nemen. Je kunt namelijk goed voorspellen hoe erg een storm je op een bepaalde plek te grazen zal nemen. Onverantwoordelijk zijn reporters die een ongecalculeerd risico nemen door zich met mensen in te laten. Je kunt beter midden in een storm staan dan midden tussen boze Turkse Nederlanders, ondervond een NOS-verslaggever vorig jaar in Rotterdam. Noodweer is te preferen boven Pegida-aanhangers, ondervond een Belgische journaliste in 2015 in Gent. De MTV-presentatrice die in de jaren tachtig uit de klauwen van een heavy metal-band moest worden gered, was vrijwel zeker liever door een rukwind van het scherm geblazen.