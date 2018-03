Je hoeft geen statisticus te zijn om de kwetsbaarheid van de huidige wereldorde te doorzien

'De huidige vrede kan wezenlijk kwetsbaarder zijn dan de voorstanders (van het idee van een vreedzame trend) geloven', aldus statisticus Aaron Clauset in een artikel van Cor Speksnijder, dinsdag in de Volkskrant, over de vraag of de mens vredelievender is geworden.



Steven Pinker zet vraagtekens bij deze analyse: 'We zien nu de onderlinge verbondenheid van ­nationale economieën, internationale organisaties als de VN.'



Die onderlinge verbondenheid was er aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog ook. En om nou te zeggen dat de VN een oorlog heeft voorkomen.



Het atoomwapen heeft bijgedragen aan onze vrede.