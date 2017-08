Jan Terlouws peuleschil - de overstap op hernieuwbare energie - is een loodzware opgave

Eind 2016 stond in Nederland 4.206 megawatt aan windturbines, waarvan 77 procent op land. Per hectare grondoppervlak namen we met dit vermogen in Europa de derde plaats in, na Duitsland en Denemarken. Het huidige kabinetsbeleid is erop gericht om in 2023 over ongeveer 10 duizend megawatt windvermogen te beschikken, waarvan zo'n 4.000 megawatt op de Noordzee.



Eind 2016 was het opgesteld zonnecelvermogen in ons land 1.955 megawatt. Daarmee waren we per hectare grondoppervlak in de Europa vijfde en was onze prestatie vergelijkbaar met Frankrijk, Spanje, Malta en Cyprus. Denkbaar is dat we in 2023 over 10 duizend megawatt zonnecelvermogen beschikken.