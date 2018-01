Jan Slagter veranderde van opvatting over kernenergie: 'Het is slecht voor ons allemaal, dat heeft niets met links of rechts te maken'

Oude opvatting

'Milieu is een geitewollensokkengebeuren. Je zet een knop om en dan is er licht in huis of gaat de wasmachine draaien. Verder dacht ik er niet over na. Zo was ik voorstander van kernenergie als belangrijke energiebron, zonder me druk te maken over eventuele risico's voor het milieu. Dat bleef zo na de ontploffing in de kerncentrale van Tsjernobyl in 1986. Ik was toen 32 jaar. Het raakte me niet. Je mocht geen groente meer uit je moestuin eten. En de koeien moesten op stal. Daar lag ik geen nacht wakker van. Ik was ook helemaal niet geïnteresseerd in de discussie over kernenergie die op de ramp volgde. De sfeer was: als je links was, was je tegen kernenergie. Als je rechts was, was je voor. Ik was in die tijd wel links, maar niet als het ging om kernenergie.'