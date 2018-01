Brief van de dag: Ik had meer verwacht

Als deelnemer aan de fakkeltocht in Groningen afgelopen vrijdagavond sloeg ik de zaterdagkrant vol verwachting open, op zoek naar de berichtgeving in mijn vaste dagblad over deze indrukwekkende manifestatie van Groningse boosheid en verzet.



Niets op de voorpagina (nou, vooruit), even doorbladeren. En ja, op pagina 4 is er ruimte ingeruimd voor een titel, een minuscuul fotootje en vier regels tekst!



Ik moet zeggen: geweldig......!



Afgelopen dinsdagavond was er een uitgebreid debat in de Tweede Kamer over de gasproblematiek, de onbetrouwbare overheid en de Groningse frustraties. Tienduizend betrokkenen gaan dan enkele dagen later de straat op om de puntjes nog eens op de i te zetten. En wat brengt dat in de Randstedelijke burelen van de Volkskrant teweeg? Tjonge, eigenlijk best triest.



Jammer, ik had toch wel meer verwacht van mijn landelijke dagblad.



Jan de Groot, Sauwerd