Jammer dat er anno 2018 nog steeds ouderwetse en seksistische adviezen worden gegeven

Aanbesteding OV

Hoezo is de overheid geen partij in het spel? Ze hebben het spel zelf gemaakt!

'Wij zijn geen partij in dit spel', zegt Jan van Selm van OV-bureau Groningen en Drenthe over het OV-conflict tussen buschauffeurs en vervoerders (Volkskrant, 6 januari). De overheid heeft daar volgens hem niets mee te maken.



Onvoorstelbaar, zo'n mening. Ten eerste zijn overheden verantwoordelijk voor de uitkomst van aanbestedingen en dus ook indirect voor de prijs-kwaliteitverhouding en de werkdruk van chauffeurs.



Ten tweede vergeet Van Selm dat diezelfde overheden in de afgelopen jaren heel veel eigen werk over de schutting hebben gekieperd en zich zodoende overleveren aan aanbestedingen en cowboys die hun werk uitvoeren.



Het uitbesteden van taken is lange tijd een bijna reflexmatige hobby geweest van diverse overheden. Van Selm vergeet dat het daarbij ging om welbewuste politieke keuzes maar trekt, als het lastig wordt, zijn handen ervan af.



Bart Schnoor, Utrecht