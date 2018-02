IT in het onderwijs moet aansluiten bij de praktijk van over tien jaar

Een automonteur leer je toch ook niet hoe je een paard beslaat?

Brief van de dag: leren programmeren is zinloos



Regelmatig wordt er geopperd dat leren coderen en programmeren een vast onderdeel van het voorgezet- of zelfs basisonderwijs zou moeten worden. Op deze manier bereiden we kinderen voor op de arbeidsmarkt van de toekomst, is de gedachte. Mijns inziens getuigt dit van een gebrek aan voortschrijdend inzicht. Het onderwijssysteem in Nederland brengt leerlingen vooral vaardigheden bij die hun ouders nodig hadden, met een bijrol voor bijvoorbeeld digitale kennis. Meer aandacht voor IT in het onderwijs is zeker noodzakelijk, maar dit moet dan wel worden ingevuld op een manier die aansluit bij de praktijk van over tien jaar. Mensen die zeggen dat scholieren moeten leren programmeren en coderen, spreken in de verleden tijd over de toekomst. In alle beroepsgroepen zien we dat door automatisering handwerk wordt geminimaliseerd en het handmatig schrijven van softwarecode is daarop geen uitzondering. Op dit moment al maken steeds meer bedrijven gebruik van modelgedreven ontwikkelplatformen voor het bouwen van grote, bedrijfskritische IT-systemen. De code wordt hierbij met één druk op de knop automatisch en foutloos gegenereerd door het platform. Technische programmeerkennis hebben de ontwikkelaars die deze systemen gebruiken niet meer nodig, maar wel analytisch vermogen, communicatievaardigheden en basiskennis over hoe het fundament van een IT-systeem eruit ziet. Een automonteur leer je toch ook niet hoe je een paard beslaat?



Eric ten Harkel, Amsterdam, directeur van IT-dienstverlener CoolProfs