Het zijn barre tijden voor wie zijn geest af en toe wil verruimen. Wie xtc slikt of coke snuift, dient voortaan te denken aan de criminele afrekeningen die hij ermee financiert. Alcohol is geen alternatief, bleek vrijdag uit een enorme studie. Een drankje per dag verkort het leven. Het glas wijn bij het eten of voor het slapen is net zo besmet als de sigaret.



Voordat we al deze middelen definitief uit ons leven bannen, is het wellicht wel goed ons af te vragen wat we daarmee verliezen. Is weleens onderzocht wat alcohol heeft betekend voor de wereldvrede? Is weleens serieus bestudeerd wat xtc doet voor ons bruto nationaal geluk?



Minister Stef Blok opende vrijdag alvast de discussie door niet één, maar vier keer het glas te heffen met collega Lavrov, waarmee hij misschien wel een Derde Wereldoorlog heeft afgewend.