Is spreekrecht en luisterplicht de juiste geste naar slachtoffers?

'Waarom gebeurt dit allemaal? De tendens is de positie van het slachtoffer te versterken. Maar dat betekent een drastische ingreep in het strafproces. De kritiek is dat de slachtoffers in ons huidige systeem lange tijd geen rol hadden en dat is ook zo. De rechtspraak was gericht op de vraag of de verdachte schuldig is aan een daad en wat we daarmee moeten. Als we het slachtoffer een gelijke rol willen geven aan de verdachte moeten we niet maar wat aanfrummelen, maar het strafproces fundamenteel veranderen.



'Dat zou kunnen door het proces in twee delen te splitsen. Eerst de schuldvraag, daarna de vraag: wat moeten we met de dader doen? In het tweede deel zouden de slachtoffers een rol kunnen spelen, net als de veroordeelden.



'Maar waarom moeten verdachten de slachtoffers in de ogen kijken? Soms urenlang met emotionele verhalen. En dan krijgen slachtoffers later soms te horen dat de verdachte niet de dader blijkt te zijn.'