Is het overdreven om te stellen dat de overheid blind is voor de nadelen van aanbesteden?

Heeft u een sterke blaas? Dan kunt u overwegen buschauffeur te worden. Een van de sprekende details in het conflict over de cao voor het streekvervoer is het werkrooster waarin buschauffeurs vier uur achter elkaar moet rijden, zonder plaspauze. Dat is simpelweg naar.



Het meningsverschil tussen werkgevers en vakbonden gaat (uiteraard) over lonen en over de werkdruk (waaronder de blaasdruk). Maar een laagje dieper gaat het conflict over de burger en de rol van de overheid. Hoe dan? Via het fenomeen van de aanbesteding.