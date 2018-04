Is de zucht tot verbreding van dodenherdenking een typisch Nederlands verschijnsel?

Daar gaan we weer, zuchtte ik onwillekeurig. Kraker-activist Rogier Meijerink riep deze week de Facebookpagina 'Geen 4 mei voor mij' in het leven. Daarin kondigde hij een 'geluidsmanifestatie' aan tijdens de twee minuten stilte van de 'racistische 4 meiviering' - het stond er echt. Bij wat u en ik doorgaans de Nationale Dodenherdenking noemen, eert Nederland namelijk 'oorlogsmisdadigers die massamoorden hebben gepleegd in Nederlands Indië'. En negeert de 'vier miljoen doden' die daar vielen door het eigen oorlogsgeweld.



De waarnemend burgemeester van Amsterdam, het moet gezegd, reageerde ditmaal voorbeeldig. 'Het recht op demonstratie is bijkans heilig in deze stad,' zei hij in Het Parool, 'maar de herdenking op 4 mei is een heilig moment.