Iraanse vrouw jaloers op Saoedische? Een grotere belediging bestaat niet

Iraanse vrouw kijkt niet eens naar Saoedische

'Zijn Iraanse vrouwen jaloers op Saoedische?' kopte de Volkskrant dinsdagochtend, insinuerend dat er een heuse gendergelijkheidwedloop gaande is in het Midden-Oosten. Nogal aanmatigend - en voor de gemiddelde Iraanse vrouw is er geen grotere belediging denkbaar.



Zij is een trotse Pers, haar cultuur eeuwenoud en haar maaltijden rijk. Zij is vaker dan haar Arabische leeftijdgenoot hoogopgeleid en trouwt relatief laat. De enige reden waarom ze het Arabische schrift beheerst, is omdat ze de Koran dan kan lezen. Saoedi-Arabië is in haar ogen een roofstaat en de trouwe bondgenoot van aartsrivaal de Verenigde Staten.



Zij heeft haar kledingvrijheid binnenshuis al opgeëist en wil uitbreiding van haar actieradius. Haar strijd om vrijheid valt samen met en is niet los te zien van het brede oproer in Iran. Dat ongeorganiseerd is en gevoed wordt door al lang broeiende onvrede, waarin de eisen variëren van meer politieke vrijheden en welvaart tot het einde van de Islamitische Staat.



Het verzet van de Iraanse vrouw richt zich tegen de macht binnenslands. Zij is niet jaloers op haar Saoedische evenknie. Ze kijkt niet eens.



Was getekend: een van de vele westerse toeristen die in de ban zijn geraakt van Iran en zijn warme mensen.



Lizan Nijkrake, Amsterdam