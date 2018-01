Internettrollen: Treurige, gemarginaliseerde figuren, bij wie een beetje compassie wonderen kan doen

Op de dag dat een collega-journalist van Twitter werd verjaagd door een legertje elkaar ophitsende, scheldende, treiterende en intimiderende helden van het vrije woord, stuurde iemand mij een stukje door over Sarah Silverman. Het was opbeurend bedoeld.



Sarah Silverman is een Amerikaanse comédienne, iemand had zonder noemenswaardige aanleiding bondig 'cunt' ('kut') naar haar getwitterd, en in plaats van te doen wat een mens normaal doet in zo'n situatie - blokkeren, rapporteren, negeren, 'lul' terugtwitteren, want trollen moet je nooit, nooit, nooit voeren - stuurde ze een belangstellende, therapeutische tweet terug: 'Ik geloof in jou. Ik heb je tijdlijn gelezen en ik zie wat je doet, ik zie dat je woede nauw verhulde pijn is.