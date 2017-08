Internet afzweren is het nieuwe 'ik heb geen tv'

Maak net als de Amerikaanse comedian Aziz Ansari een frisse tv-serie als Master of None - door deze krant terecht de beste tv-serie van het jaar genoemd - en je wordt direct gekroond tot een orakel met splijtende inzichten.



Internet is stom, vertelt Ansari in een interview met het blad GQ Magazine. Internet hield hem af van belangrijke zaken, en daarom heeft hij abrupt een einde gemaakt aan zijn digitale leven. 'I'm reading, like, three books right now.'



Beroemdheden hebben eerder de zegeningen van een prikkelvrij bestaan geprezen. Maar omdat Ansari is wie hij is - de maker van de hipste tv-serie van het moment - vond zijn digitale geheelonthouding net iets meer weerklank dan normaal.