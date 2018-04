Ingrediënten voor een Griekse tragedie: de dood van een journalist die de lastige waarheid wilde opdelven

Nu, een half jaar na de moord op de journaliste, is het nog steeds een drukbezochte plek. Oude bloemen worden weggehaald, nieuwe neergelegd, uitgewaaide kaarsen weer aangestoken.



Toeristen die door hun reisgids op het historische monument worden gewezen, ontdekken ook het nieuwere en kunnen lezen wat er kortgeleden op Malta is gebeurd: een moord die nog altijd niet is opgelost.



Er is één man in Valletta die al bij herhaling gevraagd heeft om verwijdering van het geïmproviseerde monument: Jason Micallef, directeur van Valletta Culturele Hoofdstad van Europa (een jaar lang zusterstad van Leeuwarden).



Zijn verzoek en talloze andere beledigingen aan het adres van hun moeder hebben de woede opgewekt van haar drie zonen. De brief die PEN International maandag 16 april naar de Europese Commissie heeft gestuurd, en waarin om een onderzoek wordt gevraagd naar de gedragingen van Jason Micallef, zal mede gevoed zijn door hun verontwaardiging.



Zonen in de rouw, die voor hun dode moeder opkomen; een schamperaar luisterend naar de naam Jason, heel veel Griekser kan het op Malta niet worden. Het zou niet de eerste vete zijn die aan een graf ontstaat.

Na iedere moord op een journalist zullen anderen het werk voortzetten