In het tijdsbestek van het lezen van dit stukje is de schuld mondiaal met 10 miljoen dollar opgelopen

Aan de gevel van de Duitse bond voor belastingbetalers aan de Reinhartstrasse in Berlijn hangt de Duitse schuldenklok (Schuldenuhr). In 2009, tijdens de piek van de kredietcrisis, liep de teller daar met meer dan 4.400 euro per seconde op. Sinds kort tikt die klok terug, hetgeen bijna even bizar lijkt als het teruglopen van een tijdklok.



Elke seconde tikt de Schuldenuhr 78 euro af van de Duitse staatsschuld van 2.000 miljard euro. Het gaat in dit tempo 800 jaar duren voordat de hele Duitse staatsschuld is afgelost. Of: als het een tijdklok was, zou het land terug zijn in 1218, het jaar dat de kruisvaarders de belegering van Damiate in Egypte begonnen.