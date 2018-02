In Groningen rollen de builen shag volcontinu van de lopende band

Dit is oorlogsgebied, zeg ik tegen Abe en Rob, in de directiezaal van de tabaksfabriek. Ze kijken me even aan. De fabriek draait zoals altijd, er gaat tabaksblad in, er komt shag uit, tien miljard sjekkies per jaar van een gewilde kwaliteit voor 35 landen - daar zijn geen klachten over. Het geld is goed, de kostbare, roestvrijstalen machines nieuw ingekocht.



Abe zegt: 'Als je legale producten produceert, denk ik niet dat je aan de rand van een oorlog staat.'



Rob zegt: 'We werken wetsconform.'