In een tijd dat de zorgkosten stijgen is verspilling aan administratie niet langer verantwoord

Wie werkt in de zorg, is al snel 40 procent van zijn of haar tijd kwijt aan de administratie, schreven de auteurs van het manifest 'Ontregel de zorg' onlangs aan minister Bruins. Zorgverleners worden er hoorndol van. Ze worden geacht alles over hun patiënten bij te houden. Welke ziektes ze hebben gehad, welke medicijnen ze slikken, wanneer ze precies zijn opgenomen en waarom.



Dat doen ze op zich voor een goed doel. Het is reuzehandig als elke arts of verpleegkundige op de hoogte is van de medische geschiedenis van de patiënt die voor hem zit.