In Duitslands Energiewende is het tijd om niet teveel te denken, maar te doen

Sinds Angela Merkel zes jaar geleden de Energiewende aankondigde, schieten windmolens en zonneparken in Duitsland als paddestoelen uit de grond. In zes jaar tijd steeg het aandeel van duurzame energie naar een indrukwekkende 29 procent. Het is de beloning voor een consistent beleid door een stabiele regering.



En toch is er reden tot zorg, want de uitstoot van CO2 is in al die jaren niet afgenomen. De verklaring is eenvoudig: de nieuwe duurzame energie neemt de plek in van de kerncentrales die al weinig uitstootten. De vieze kolencentrales zijn gewoon blijven doordraaien.