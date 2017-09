In deze roerige tijden kun je maar beter niemand met een nazi vergelijken

Ik had net een hele column klaar over Thierry Baudet en zijn gedachtengoed toen ook mij het nieuws bereikte dat zijn voordeur was beklad door een of andere antifascistische vrouwenbrigade. Het was een goeie column. Relatief dan. Voor mijn doen. Maar na de laffe poging om Baudet te intimideren, wist ik even niet zo goed wat ik ermee moest.



Op zich veranderde de verf op zijn voordeur niets aan het feit dat hij en de mannen van het Forum voor Democratie heel rare theorieën verspreiden. Omvolkingstheorieën. Samenzweringstheorieën, soms antisemitisch. Ze strijden volop tegen een niet-bestaand 'cultuurmarxisme', zonder dat daarbij vaak de naam Anders Breivik valt, of de term 'Kulturbolschewismus', zoals hetzelfde vroeger heette.