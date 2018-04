In de goedkoopste straat van Nederland laat iedereen elkaar in zijn waarde

De goedkoopste straat van Nederland is lang en recht en houdt haar ogen half gesloten. De stilte, met die zon erboven, is ook maar schijn.



De fietser is een junk maar ziet er niet zo uit; het is eigenlijk net een fietser. De buurvrouw is een dealer, maar blijft gewoon een buurvrouw.



Peter zegt: 'In deze straat laat iedereen de ander in zijn waarde.' Daarom woont hij er ondanks alles graag.



Een databureau presenteerde de duurste en goedkoopste straat van Nederland. Alle aandacht ging natuurlijk naar de duurste.