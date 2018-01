In de Duitse politiek is het kiezen tussen pest en cholera

Een partijleider die met angstzweet voor zijn politieke carrière vecht. Congresafgevaardigden die met overslaande stem de diepste emoties slaken. En congresvoorzitters die de kluts kwijtraken. Het leek wel of gisteren in Duitsland dat unieke CDA-congres in de Rijnhal in Arnhem werd nagespeeld. U weet wel, dat congres in 2010 met een huilende Maxime Verhagen en een saluerende Camiel Eurlings. Het CDA slaagde er toen in zichzelf te halveren door een regeringssamenwerking aan te gaan met Wilders' PVV.



Een soortgelijk emotioneel en existentieel congres vond gisteren plaats in Bonn, de oude hoofdstad van West-Duitsland. Ook daar werd een politieke partij tot in het hart doorgekliefd.