In de cultuuroorlog speelt de piemel in al zijn facetten een prominente rol

Er zijn dagen dat de cultuuroorlog die een kleine, vasthoudende groep in Nederland aan het voeren is aan mij voorbijgaat. Erg is dat niet, want er kleeft iets onaangenaams aan het fanatisme waarmee de strijd gestreden wordt. Bovendien is het best sneu om te moeten toekijken hoe de koene ridders van de Hollandse cultuur met getrokken zwaarden afstormen op fictieve vijanden, zelfbedachte bedreigingen, windmolens die in hun koortsige angstdromen huiveringwekkende vormen hebben aangenomen: vrouwen die terugpraten, mensen met een moeilijke achternaam die ook iets vinden, een broodje pom.