In Dagestan worden al jaren gematigde imams vermoord, een voor een

Een groep salafistische moslims meent dat door recente ontwikkelingen de grens is bereikt. 'De Nederlandse moslim zal niet langer stilzwijgend toekijken hoe zijn/ haar religie gedemoniseerd wordt', schrijven ze over imam Fawaz Jneid, die na 25 jaar consistent haat prediken in Nederland is getroffen door een maatregel van middeleeuwse wreedheid: een tijdelijk gebiedsverbod. In Dagestan, op de Russische Kaukasus, sprak ik eens een salafistische imam die me onthulde dat met openbare ophangingen de orde snel hersteld zou zijn. Het Iraanse model. In Dagestan worden trouwens al jaren de gematigde imams vermoord, een voor een. En niet door Poetin. Hier gaan de salafisten zich nu hard maken voor naleving van de Grondwet. Het zou een mooie surrealistische stekel zijn, als het niet echt gebeurde.