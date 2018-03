Ik woon in de meest gepolariseerde stad van Nederland: Rotterdam

Mijn beeld van Leefbaar Rotterdam was ooit positief bijgesteld door een onderhoud met Marco ­Pastors, de coördinator van het ­Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Hij zei hoe belangrijk het was fors te investeren in onderwijs. 80 procent van de kinderen in deze wijken komt uit arme migrantengezinnen. Daarom is onderdeel van het programma dat kinderen in ­Rotterdam-Zuid wekelijks 6 uur ­extra onderwijs krijgen.



Maar Joost Eerdmans zette vol in op verdeeldheid. Zijn voornaamste speerpunt was korte metten maken met etnische winkels.