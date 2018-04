Ik weiger conflict over de Oostvaardersplassen te zien als botsing tussen emotie en ratio

Vijf jaar geleden vergaapten we ons in de bioscoop nog aan De Nieuwe Wildernis, een natuurfilm over de Oostvaardersplassen. We zagen ochtendmist optrekken, jonge dieren hun eerste wankele stapjes zetten, paarden feeëriek over de velden draven. We genoten van deze beelden van 'ongerepte wildernis' in onze eigen polder.