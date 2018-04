Ik vind de nieuwe Koude Oorlog tot dusver stukken beter te verteren dan de vorige

De Koude Oorlog is alweer zo lang geleden dat je er weleens een stukje vol romantisch verlangen over tegenkomt, 'want het was zo'n leuke tijd met van die fijne muziek', of een stukje vol opgewonden geestdrift waarin staat dat we in een nieuwe Koude Oorlog zijn beland, want de Rus is Facebook binnengedrongen waardoor mensen buiten zichzelf zijn getreden en op Donald Trump en voor de Brexit zijn gaan stemmen, Kajsa Ollongren, doe iets en censureer de buurman.