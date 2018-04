Ik kan al lang niet meer vertellen waarom we nou steeds zo beledigd waren dat we de straat op gingen

Begin jaren negentig studeerde ik in Nijmegen. In Nijmegen werd van oudsher veel gedemonstreerd. Als er ergens anders in het land een studentendemonstratie was, kwamen er bussenvol studenten uit Nijmegen. Ik heb gedemonstreerd tegen de komst van de ov-jaarkaart. Ik heb ook gedemonstreerd tegen de afschaffing van de ov-jaarkaart. Ik heb gedemonstreerd tegen elke verandering in het beursstelsel in die jaren.



Ik kan je al lang niet meer vertellen waarom we nou steeds weer zo beledigd waren dat we zo graag de straat op gingen. Eerlijk gezegd denk ik dat het een soort folklore was, waar ik graag aan meedeed.