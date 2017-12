Ik hou mijn hart vast voor het lijstje 'helden' van 2018

Niet genept

Dat Jezus werd geboren uit een maagd en zonder tussenkomst van een man acht VU-theoloog Cor Hoogerwerf met de kennis van nu ook onwaarschijnlijk. Kennelijk geloofden generaties vóór ons in de maagdelijke geboorte van Jezus: fake news. Zij wisten niet beter. Wij wel.



Dat Jezus bestaan heeft en dat hij geboren werd, zullen maar weinig historici bestrijden. Of we zijn geboorte op de juiste datum vieren, maakt volgens mij niet veel uit. We hebben ook jarenlang de verjaardag van de koningin op de verkeerde datum gevierd, zonder ons genept te voelen.



Dat voor een natuurlijke geboorte de tussenkomst van een man nodig is, weten we al heel lang. Maar wij christenen geloven niet dat de bevruchting van Maria natuurlijk was. Het geloof dat God uit liefde zijn zoon in de schoot van Maria heeft gelegd, is wat de christen tot christen maakt. Het maakt wel degelijk uit of het kerstverhaal fake news is of niet, je christen-zijn is hiervan afhankelijk.



Rik Ledoux (23), student theologie, Utrecht