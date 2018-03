Ik heb hier geen zorgen over asielzoekers, ik heb zorgen over een hekje

Mark Rutte lag op de deurmat; vanaf een schreeuwerige (of doenerige, daar wil ik vanaf wezen) folder riep hij me opgewekt toe dat de mensen in mijn buurt bij de vorige verkiezingen de VVD hadden laten winnen. Hij wil vandaag 'weer op u rekenen'.



Zo leer je je buren kennen.



Het zal wel weer gelogen zijn, bedacht ik er later als verzachtende omstandigheid voor de mensen in mijn buurt bij, maar dat bleek mee te vallen. Of tegen, net hoe je het bekijkt. Landelijk is er vorig jaar in een stembureau op een klein stukje wandelen hier vandaan inderdaad volgens de stembureaudata veel VVD gestemd.