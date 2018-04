Ik heb heel lang geen oog gehad voor de worstelende mens

In mijn jeugd was alles zeer overzichtelijk. Je had klootzakken en je had Amsterdammers. Ik was een Amsterdammer, dus geen klootzak. Dat voelde lekker. Ik lag in bed, luisterde naar de radio en als iemand zich dan voorstelde als Hans uit Ootmarsum, dan wist je: dat is een klootzak. Meestal klopte dat dan ook wel. Ging zo een Hans uitleggen dat er iets met een weiland was en hoog water en dat het een project van jaren werd, dan dacht ik: klootzak.



Het kan bijna niet anders of ik heb dit van mijn ouders geleerd. Vaak kwamen er mensen op visite.