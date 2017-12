Ik had met veel rekening gehouden, maar glutenvrije Russen, die kende ik nog niet

We zaten krap bij kas en we wilden met de kinderen naar Spanje, dus de beslissing was snel gevallen

Mijn eigen woning zou ik dan ook nooit uit-Airbnb'en (gebruik dat woord in uw dictee). Aan mijn huis geen polonaise. Bovendien lijdt de buurt eronder. Er zijn steeds meer huizen waar elke week andere mensen wonen en dat is de dood in de pot voor onze wijk. Het zou verboden moeten worden. Althans dat vond ik, totdat ik zag wat ik ermee kon verdienen en toen: hup, weg principes. Heel gek. Net had ik ze nog, waar zijn ze nu ineens gebleven?



'Schat, heb jij mijn principes gezien?'



'Heb je al onder de bank gekeken?'



We zaten krap bij kas en we wilden met de kinderen naar Spanje, dus de beslissing was snel gevallen. Echter, rond-kijkend in ons huis concludeerden we dat we in een bouwval woonden waar we niet met goed fatsoen geld voor durfden te vragen. De vloeren waren scheef, de lampenkappen gebarsten, de muren bladderden en de stop-contacten waren zo smerig dat je een iPhone er niet in zou durven opladen uit angst voor tropische ziekten. Aan de slag dus. Met zeep, plamuur en de witkwast pleegden we net genoeg cosmetische chirurgie om onze woning op het internet te durven prostitueren.