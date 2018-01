Ik ga er netto op achteruit, tot welke categorie Nederlanders hoor ik nu?

Rappe Boeven

Al weken staat de krant vol met wetenswaardigheden over ene Rapper Boef. Ik wist niet wie het was en heb in mijn kennissenkring eens even rondgevraagd. We zijn er niet helemaal uitgekomen, maar dit leek ons de meest waarschijnlijke conclusie: Rapper Boef is de hoofdrolspeler in de nieuwe kinderserie 'Pipo en de Rappe Boeven', die onze jeugd al weken aan de buis gekluisterd houdt. De boeven zijn snel maar deze ene is nog rapper.



Om nu in één keer van het gezeur af te zijn en omdat de jeugd de krant toch niet meer leest, vertel ik nu hoe het af loopt: Bromsnor zal er, middels een stevige kastijding, voor zorgen dat deze trawant zich in het vervolg van zijn strapatsen zal onthouden!



Jan Martin Jansen, Julianadorp