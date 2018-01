Ik ben verdrietig, maar ik weet niet waar het vandaan komt - misschien kan poëzie me redden

Er zijn van die dagen dat het leven met een grauwsluier bedekt is. Regenwolken hangen boven de stad. De huizen huilen tranen. Auto's zoeven door plassen. De wind steekt op. Paraplu's klappen om. De stad is verdrietig. En ik ben het ook. Het erge is dat ik niet weet waar dat verdriet vandaan komt. Er zijn geen kleine of grote rampen in mijn omgeving gebeurd. Het verdriet komt niet van buiten af. Het lijkt eerder of het altijd in me heeft gezeten en zo af en toe waarschuwend naar voren treedt: denk erom, ik ben er nog. Er is niet veel aan te doen.