Ik ben niet 'verscheurd' in mijzelf, zoals witte en zwarte denkers vaak menen

Dit was het jaar waarin het onvoorstelbare gebeurde: dat wat vroeger wel 'rassenleer' werd genoemd, is bezig een comeback te maken in de westerse wereld, zowel in Amerika als Europa. Onvoorstelbaar, omdat ik een kind ben van de jaren zestig, toen al die Martin Luther King scholen in Nederland hun naam kregen, ook in het diepe Twente waar ik woonde. Je geloofde toen dat 'ras' en 'rasverschil' definitief tot het verleden behoorden; bij de verhalen van vader en grootvader over de oorlog, bij de geschiedenislessen over de moord op de Joden, bij... Nee, nog niet bij slavernij en kolonialisme, want daarover ging het toen nauwelijks.