Ik begeef mij graag onder de verschoppelingen van deze rotwereld

Mijn vriendin vroeg waarom ik haar nooit noemde in mijn columns. Daar had ik even geen pasklaar antwoord op. Ik was natuurlijk lange tijd alleen geweest en vergroeid met het beeld dat ik van mijzelf had geschapen in de Volkskrant: een oude, eenzame, alcoholische, manisch masturberende hondenfluisteraar die in de rimboe van de Algarve op de genadige dood zat te wachten.