Iedereen kan worden beschuldigd van 'privilege'

In The New Republic stond een interessante voorpublicatie uit Phoebe Maltz Bovy's boek The Perils of 'Privilege'. Privilege is 'onverdiend voordeel'. Discussie over privilege zou moeten gaan over het niet functioneren van de meritocratie, oftewel het verdiende voordeel, waardoor gelijke kansen een illusie blijven, hoewel sommigen zouden zeggen dat het hebben van talent al een onverdiend voordeel is, want waarom beloont onze maatschappij bepaalde talenten?