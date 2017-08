Identiteitspolitiek organiseert geen 'samenleving' maar een 'silo-maatschappij'

Nederland neemt makkelijk trends over uit Amerika, maar niet zelden de verkeerde. Het politiseren van identiteit lijkt een middel tot emancipatie. Maar wie denkt daarmee een 'progressieve agenda' te realiseren, komt bedrogen uit.



Enkele jaren geleden was ik op bezoek bij Google. Een florissant bedrijf met ongedwongen bedrijfscultuur. Trefpunt voor het vrije debat, zou je denken. Dat gold niet voor werknemer James Damore die vragen stelde bij het diversiteitsbeleid. Hij vroeg zich af of 'verschillen in belangstelling en vaardigheden tussen mannen en vrouwen' niet een verklaring was voor ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de technologiesector. Hij constateerde bij Google 'intolerantie voor gedachten die niet in de ideologie' passen.