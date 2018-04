Identiek pratende tv-presentatoren zorgen voor ophef in Amerikaans medialandschap

Het veelstemmige koor bleek te reduceren tot één stem: die van eigenaar Sinclair Broadcast Group

In die tekst uiten de presentatoren eensgezind hun bezorgdheid over 'sommige leden van de media, die hun platform gebruiken om hun eigen persoonlijke vooroordelen en agenda door te drukken, om zo wat mensen precies denken te kunnen beheersen... Dit is extreem gevaarlijk voor een democratie.'



Gelukkig zijn er mensen als zij, van zender [hier zender invullen], die wel weten wat goede journalistiek is. 'Wij begrijpen dat de waarheid niet links of rechts is. Feitelijke verslaggeving is de basis van onze geloofwaardigheid. Nu meer dan ooit.'



Dit waren dus nieuwszenders die de kijkers op het hart drukten andere nieuwszenders niet te vertrouwen. Dat is een echo van de nepnieuws-beschuldigingen die je dagelijks hoort in de monologen van Sean Hannity of Tucker Carlson op Fox News, en in de tweets van president Trump. De mainstream-media zijn niet te vertrouwen.